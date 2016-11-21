На вершині Гімалаїв врятували одесита (відео)
14:10, 21 листопада 2016Суспільство
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У Гімалаях провели рятувальну операцію, щоб врятувати альпініста–одесита.
У Гімалаях провели рятувальну операцію, аби врятувати альпініста–одесита
Раніше команда альпіністського клубу "Одеса" у складі чотирьох людей підіймалася на вершину Ама-Даблам заввишки майже сім тисяч метрів.
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Вже майже на самій вершині на керівника експедиції Юрія Кіліченка впала велика глиба льоду, він отримав струс мозку, тому команда попросила про допомогу.
Зносити альпініста самотужки на руках з такої висоти було дуже ризиковано. На порятунок прийшов гвинтокрил.
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