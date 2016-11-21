Світлові орнаменти і кулі: ЗМІ дізналися, як прикрасять головну новорічну ялинку Харкова (фото)

Як і в минулому році, висота штучної ялинки – близько 37 метрів, а важить вона 30 тонн, пише 057.ua.

Згідно з повідомленням, після установки на ялинці закріплять 60 тисяч лампочок і світлових пристроїв.

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"Вона буде практично такою ж, як і в минулому році. Верхня частина ялинки, близько 7 метрів, буде прикрашена по-іншому. Там буде більше куль, виглядати буде багатше. І вогники будуть в орнаментах інших", - розповіла Світлана Дуденко, головний дизайнер.

Відкриття головної новорічної ялинки відбудеться 19 грудня, в День Святого Миколая.