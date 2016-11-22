Прикордонники отримали від ЄС техніку на €2 мільйони для охорони українсько-білоруського кордону (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія передачі відбулася сьогодні, 22 листопада, на Замковій Горі і Житомирі. Участь у заході взяли керівники ДПСУ, представники ЄС, місцеві жителі, прикордонники та журналісти.

“Ця технічна допомога є частиною другої фази міжнародного проекту СУРКАП, що зміцнює потенціал прикордонних відомств України та Білорусі із захисту спільного кордону. Проект фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною організацією з міграції (МОМ)", - зазначив під час церемонії керівник сектора представництва ЄС в Україні Стефан Далгрен.

Загалом в рамках другої фази проекту СУРКАП-2 ДПСУ передано: 25 позашляховиків Volkswagen Amarok Pickup Trendline; 6 мінібусів Volkswagen T6 Kombi; 45 мотоциклів Enduro PR4; 10 квадроциклів Outlander L Max 570 DPS; 30 тепловізійних бінокулярів Archer TGX-8/75-640; 4 комплекти системи бездротового спостереження Defendec; 66 пар бігових лиж Elan “Himalaya”.

Прикордонна служба сьогодні продемонструвала частину отриманого від ЄС обладнання та транспортних засобів.

Перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк розповів під час брифінгу, що загальна вартість переданої сьогодні техніки для прикордонників становить 2 млн євро.

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Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі наголосив: «Нам потрібно захищати кордони, щоб ефективно боротися з контрабандою та іншими порушеннями закону. Але водночас ми повинні забезпечити якомога сприятливіші умови для законного руху людей та товарів через кордон. Європейський Союз є одним із основних партнерів України в цих зусиллях, внесок ЄС у розбудови системи інтегрованого управління кордонами в Україні перевищив 100 млн євро, і сьогоднішня передача обладнання робить нас на крок ближчими до нашої спільної мети – безпеки, свободи та справедливості».

Довідка УНІАН. Друга фаза регіонального проекту ЄС «Підвищення потенціалу в сфері охорони кордону та двостороннього співробітництва між Україною та Білоруссю)» розпочалася в квітні 2014 року. Загальний бюджет проекту, порівно розділений між двома країнами, становить 5,35 млн євро. Проект також співфінансується Міністерством закордонних справ Румунії, МОМ та прикордонними відомствами України та Білорусі. Планується, що до весни 2017 року проект підвищить ефективність захисту кордону між Україною та Білоруссю завдяки закупівлі обладнання, візитам до ЄС для обміну досвідом, семінарам щодо інтегрованого управління кордонами, а також заснуванню пілотного контактного пункту «Пінськ – Житомир».