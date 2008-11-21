Кабмін дав команду рятувати легку промисловість

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 12 листопада 2008 р. №1430-р розпорядився прийняти невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в легкій промисловості.

Текст відповідного розпорядження оприлюднено на сайті парламенту.

Зокрема, Держмитслужбі, Мінпромполітики, Мінекономіки доручено проводити постійний моніторинг статистичних даних про експорт із країн походження товарів легкої промисловості до України та їх імпорт на митну територію України з метою виявлення незаконних шляхів надходження таких товарів і визначення їх обсягу.

Держмитслужбі доручено забезпечити проведення ефективного контролю з метою недопущення заниження митної вартості товарів легкої промисловості, які ввозяться на митну територію України.

Мінпромполітики, Мінекономіки доручено в місячний термін підготувати законопроект щодо визначення порядку надання державної підтримки національним виробникам товарів легкої промисловості з метою їх захисту від демпінгового імпорту. Також їм доручено підготувати пропозиції щодо внесення сировини, допоміжних матеріалів і устаткування, які не виробляються в Україні, до переліку товарів критичного імпорту.

Держмитслужбі, Мінекономіки, Мінпромполітики, МЗС доручено вивчити питання визначення спеціалізованих пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюватиметься ввезення на її митну територію товарів легкої промисловості.

Мінпромполітики, Держспоживстандарту, Мінекономіки доручено розробити до 2010 року проект технічного регламенту маркування виробів легкої промисловості.