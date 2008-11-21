Нафта продовжує дешевшати. Зараз на Нью-Йоркській товарній біржі вона торгується на рівні 48 – 49 доларів за барель. Це мінімальне значення з травня 2005 року, відзначає агентство Блумберг. Нове падіння цін на нафту відбувається на тлі зростання кількості заявок на допомогу по безробіттю в США, що підсилює страхи з приводу настання глобальної рецесії.

Эхо Москвы