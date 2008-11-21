Барель нафти ОПЕК подешевшав до 44 доларів

Ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у четвер знизилася на 1,83 долара за барель - до 44 доларів, говориться в повідомленні організації.

Станом на 20 листопада ціна нафтової корзини становила 44,06 долара за барель проти 45,89 долара попереднього дня, передає РІА “Новости”.

Рекорд ціни корзини було встановлено 3 липня, коли було досягнуто рівня в 140,73 долара. До цього моменту, починаючи з 27 червня цього року, корзина вже вп`яте поспіль відновила свій історичний рекорд, а ціна її попереднього рекорду була перевищена на 3 долари за барель.

У жовтні один барель нафти ОПЕК коштував у середньому 69,16 долара, у вересні - 96,85 долара, в серпні - 112,42 долара, в липні - 131,22 долара, в червні - 128,33 долара, в травні - 119,39 долара, в квітні - 105,16 долара, в березні - 99,03 долара, в лютому - 90,64 долара, в січні - 88,35 долара.

У березні 2008 року корзина була розширена до 13 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, в даний час ціна корзини ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Minas (Індонезія), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Термін "корзина ОПЕК" було офіційно введено 1 січня 1987 року.