У центрі Києва водій іномарки збив інспектора ДАІ

Учора, 20 листопада, близько 17.30 у центрі Києва, на перехресті вулиць Мазепи і Старонаводницької водій автомобіля "TOYOTA CAMRY", рухаючись по крайній лівій смузі, скоїв наїзд на інспектора ДПС ДАІ, який здійснював регулювання дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП інспектор отримав значні тілесні ушкодження і був госпіталізований до Київської міської лікарні №17.