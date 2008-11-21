Світові ціни на металопродукцію сягли свого мінімуму

Ціни на металопродукцію на світових ринках сягли свого мінімуму, і подальше їх зниження не очікується.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ.

За його словами, уже з`явилися окремі сигнали про укладання контрактів на придбання металопродукції за вищими цінами.

Водночас, за даними міністра, обсяг завантаження українських металургійних підприємств у листопаді-грудні не зростатиме.

«А це означає збереження обсягів виробництва на рівні не більш як 40% від їхніх виробничих потужностей», - уточнив В.НОВИЦЬКИЙ.

Також міністр зазначив, що великі запаси металопродукції, які накопичилися за останні місяці на складах і портах, не дають нам змоги говорити про те, що ми в змозі поліпшити ситуацію з реалізацією металопрокату до кінця цього року.