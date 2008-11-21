Люди Черновецького не прийдуть на колегію КМДА

Сьогоднішнє розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) скасовано.

Про це УНІАН повідомила прес-служба КМДА.

Причина, через яку відмінено традиційне п’ятничне засідання, не повідомляється.

Згідно з порядком денним засідання, планувалось розглянути питання про боротьбу з проявами корупції, розкраданнями, шахрайством та іншими зловживаннями на комунальних підприємствах міста Києва та заслухати інформацію щодо стану впровадження технології роздільного збирання твердих побутових відходів у місті, а також про стан та подальший розвиток дитячо-юнацького спорту у столиці.