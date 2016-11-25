Україна відправить в Ізраїль два літаки для гасіння масштабної пожежі

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент України Петро Порошенко.

"Доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову відправити два українських літака АН-32 для гасіння пожежі навколо Хайфи в Ізраїлі", - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав, що літаки вилетять негайно у відповідь на ноту Ізраїлю.

"Ми готові негайно надати допомогу Ізраїлю - 2 літаки СНС негайно вилетять в Ізраїль для допомоги у ліквідації пожеж. Відправка літаків є узгодженим рішенням Президента і Уряду у відповідь на ноту Ізраїлю", - зазначив голова уряду.

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Також про відправку двох пожежних літаків написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Україна надасть допомогу Ізраїлю, згідно указу Президента і рішенням уряду. МВС негайно направить два літака СНС Ан-32 для допомоги в подоланні пожеж, що вирують в Ізраїлі﻿", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, понад 60 тисяч людей евакуювали через лісову пожежу, яка вирує в околицях Хайфи в Ізраїлі.

Пожежа в околицях Хайфи розпочався відразу в п'яти місцях. Спершу горів ліс, що оточує місто, а через кілька годин вогонь перекинувся на міські будівлі. Поліцейські припустили, що може йтися про підпали, проте вони сумніваються, що це була організована атака. «Цілком ймовірно, що в деяких випадках підпалу є націоналістичний мотив», - сказав представник поліції. Кількох людей заарештували.