Червоненко чекає гучних скандалів з землею навколо Олімпійського

Екс-голова Нацагетства з питань підготовки Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО прогнозує гучні скандали щодо прав власності на землю навколо НСК “Олімпійський”, на якому має пройти фінальний матч чемпіонату.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Не хочу бути пророком, але найближчим часом навколо землі біля стадіону “Олімпійський” і прав власності ви будете свідками дуже гучних скандалів. І боюся, що знову там прозвучить прізвище ВАСЮНИК”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він також додав, що попереджав про проблему землі навколо НСК “Олімпійський”, як тільки заступив на посаду, але його слова проігнорували.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 19 листопада прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.