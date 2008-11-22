Християнські церкви закликають вшанувати жертв Голодомору

Керівники християнських церков України закликають всіх мирян, незалежно від віросповідання, вшанувати пам’ять жертв Голодомору.

Про це йдеться у поширеному сьогодні зверненні, підписаному Предстоятелем УПЦ Київського Патріархату ФІЛАРЕТОМ, главою Української Греко-Католицької Церкви ЛЮБОМИРОМ (ГУЗАРОМ), заступником голови конференції єпископів Римсько-католицької церкви в Україні Маркіяном ТРОФИМ`ЯКОМ, головою Всеукраїнського Союзу об`єднань євангельських християн-баптистів В’ячеславом НЕСТЕРУКОМ, старшим єпископом Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської-п`ятидесятників Михайлом ПАНОЧКОМ, старшим єпископом Української Християнської євангельської церкви Леонідом ПАДУНОМ, а також єпископом Української Лютеранської церкви В`ячеславом ГОРПИНЧУКОМ.

“В День пам’яті жертв Голодомору ми закликаємо всіх взяти участь у заходах вшанування пам’яті померлих, у відповідності до своєї релігійної традиції згадати про всіх замучених голодом. Ми закликаємо кожного засвітити цього дня свічку пам’яті – знак нашої скорботи і світло нашої надії на краще майбутнє. Нехай у ці скорботні дні піднесеться наша щира молитва до Бога про збереження нашого народу від подібних лихоліть у майбутньому”, - йдеться у зверненні.

Керівники християнських церков вважають, що у 1932-1933 роках голод був організований штучно, за наказами державної влади, з метою не тільки провести колективізацію, але й зламати опір селянства – ідеологічний та національний. “У селян не тільки забирали зерно, але й всі продукти харчування. Що не могли забрати – нищили на місці. Охоплені голодом українські області оточили військами, голодних селян-втікачів виганяли з міст і повертали в села – помирати. Причина таких дій – в ідеології, яку сповідувала радянська держава, спрямованій на винищення цілих класів і верств суспільства “, - вважають керівники церков.