Турчинов закликав пам'ятати про сталінські злочини проти українців

Секретар ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов закликав українців пам'ятати про голодомори і шанувати пам'ять загиблих від голоду.

Про це він сказав у зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів.

"Голодомор - одна з найстрашніших злочинів в історії людства. Події в Україні протягом 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років, що відбувалися за особистою вказівкою Сталіна, стали зброєю масового знищення нашого народу і країни. Мільйони наших співгромадян загинули, тисячі сіл опустіли", - зазначив Турчинов.

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За його словами, шляхом геноциду комуністичний режим намагався зламати одвічне прагнення українського народу до свободи.

"Так і сьогодні правонаступник СРСР - Росія намагається знищити Україну та українців. День за днем, захопивши наші території, здійснюються обстріл наших позицій на сході. День за днем знову гинуть кращі сини нашої країни... Крапля за краплею сочиться з України кров, але їм не вдасться знищити нашу волю та свободу, нашу державу і наш народ. Україна буде жити!" - підкреслив Турчинов.

Він закликав громадян пам'ятати про злочини комуністичного режиму в ім'я майбутнього і сьогодні в 16:00 запалити свічки, щоб вшанувати пам'ять українців, загиблих під час Голодомору.