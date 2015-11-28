Порошенко: У Росії незмінним залишалося нестримне бажання знищити українців як окремий народ
У Росії незмінними залишалися ненависть до України та нестримне бажання знищити українців як окремий народ.
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів біля Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» у Києві, передає кореспондент УНІАН.
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«Лише за останні понад 100 років Російська імперія двічі розпадалася або зменшувалася в кордонах. Вона існувала під п’ятьма назвами, і над нею майоріли як мінімум 7 різних прапорів. Її піддані співають вже 7-й гімн, чотири різні політичні режими правили нею з двох столиць, одну з яких встигли тричі перейменувати», - зазначив глава держави.
Але, як наголошує Порошенко «незмінними залишалися ненависть до України та нестримне бажання знищити нас українців як окремий народ».
«В такій історичній закономірності Голодомор – це ніщо інше як прояв багатовікової гібридної війни, яку Росія веде проти України. Чи-то забирає хліб з нашої землі, чи-то ту ж землю поливають «Градами». Мета одна і зрозуміла», - резюмує президент.