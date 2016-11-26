Гройсман закликав українців хвилиною мовчання вшанувати жертв голодоморів та засвітити свічки пам'яті

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав співвітчизників сьогодні в 16:00 хвилиною мовчання вшанувати жертв голодоморів в Україні, а також запалити свічку пам'яті у своєму будинку.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Гройсмана з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів.

"У нашій історії немало трагічних сторінок, але Голодомор 1932-1933 років є однією з найбільших катастроф в історії європейського людства. Сталінська система навмисне застосувала голодомор як зброю масового знищення, намагаючись подолати опір колективізації та знищити національний дух українців. Історики вже давно довели, що це був штучно організований голод, адже запаси продовольства існували, але їх навмисне забрали в українського селянства. Згідно з соціологічними дослідженнями 2015 року, 81 відсоток українців справедливо вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу", - зазначив Гройсман.

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Він нагадав, що "мільйони людей пухли від голоду, а відібране в них зерно вивозилося за кордон". За різними оцінками, від 3 до 7 мільйонів українців було сплановано знищені тоталітарним режимом. Цей акт масового знищення людей підірвав генофонд української нації, а відомості про нього стали нашою генетичною пам'яттю, додав прем'єр.

За його словами, сьогодні низка країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, який був злочином проти людства, що українці ніколи не забудуть і який не має права забути світове співтовариство.

"Людська пам'ять про цьому жахливому злочині має стати запорукою, щоб подібні злочини ніколи не повторювалися", - підкреслив Гройсман.