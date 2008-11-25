У Черновецького заспокоїли Київенерго, що гроші колись віддадуть

Київська міська державна адміністрація обіцяє АЕК “Київенерго” обов`язково компенсувати різницю у вартості тарифів на тепло і пропонує зачекати з оплатою, зважаючи на фінансові труднощі, викликані економічною кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

“По “Київенерго” все йде нормально...Ситуація нормальна, газ іде...От вони кажуть погано, а я кажу гарно”, - заявив А.ГОЛУБЧЕНКО. Щодо боргу, додав він, то “їм (“Київенерго” – УНІАН) хочеться, щоб ми якомога скоріше перерахували їм 400 мільйонів і вони будуть говорити кожен день”.

Однак, нагадав перший заступник голови КМДА, існує норма закону про теплоенергетику, якою забороняється припиняти постачання газу в опалювальний період для установ і організацій, які виробляють тепло для населення. “Так, це не дуже економічна категорія, але ж ми не підняли тарифи для населення”, - зауважив він, додавши, що кияни платять за тепло у три рази менше від економічно обгрунтованих тарифів.

Водночас, А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що КМДА обов`язково виплатить вказану суму. “Ще не було жодного разу, щоб Київ з ними не розрахувався, завжди розраховуємось. Сьогодні ситуація така важка, хай трохи почекають, віддамо обов`язково...Потрібно всім трохи потерпіти, нічого страшного не відбудеться“, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, АЕК “Київенерго” вчора заявила, що станом на 24 листопада ситуація з опаленням у місті Києві залишається критичною. За даними компанії, борг за газ АК «Київенерго» перед ДК «Газ України» збільшився до 187,8 млн. грн.

Причиною ситуації, що ставить під загрозу забезпечення сталої роботи підприємств компанії, є відсутність лімітів на природний газ для АК «Київенерго» внаслідок затримки виділення з міського бюджету столиці, згідно з законодавчими нормами, компенсації різниці між економічно обґрунтованими витратами та діючими тарифами.