Кабмін створив раду з регулювання ринку комунальних послуг

Кабінет Міністрів 26 листопада прийняв постанову «Про створення Міжвідомчої ради з питань удосконалення державного регулювання ринку комунальних послуг України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

Як говориться в повідомленні, рада буде постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабміні.

За словами міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія КУЧЕРЕНКА, створення Міжвідомчої ради обумовлене тим, що на сьогодні відсутній дієвий контроль на ринку комунальних послуг, в першу чергу, пов`язаних з послугами природних монополій.

«Це стосується, в першу чергу, питань, пов`язаних з тарифоутворенням. Потрібно створити такий дієвий механізм, який сприятиме наведенню ладу в тарифах і стимулюватиме заходи щодо енергозбереження, зменшення втрат, залучення інвестицій, зробить прозорою систему контролю за цим процесом», - сказав він.

Першочерговими завданнями, над якими працюватиме Рада, стане вироблення пропозицій щодо забезпечення захисту прав споживачів на комунальні послуги належної якості за економічно обгрунтованими цінами і тарифами.

Міжвідомча Рада повинна буде в найкоротші терміни провести аналіз діяльності суб`єктів природних монополій, які надають послуги з централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення щодо забезпечення прозорості їх фінансово-господарської звітності та контролю з питань, пов`язаних зі встановленням і застосуванням тарифів на ринку комунальних послуг.

Рішення Ради є обов`язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами і організаціями.