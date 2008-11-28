Нацбанк не виключає змови банків і готує якір

Національний банк скасував усі обмеження з купівлі-продажу валюти на готівковому ринку та очікує падіння ціни долара через здорову конкуренцію між комерційними банками. Та поки така шокова терапія спричинила зворотну реакцію: торги на міжбанку закінчилися з результатом 7,3-7,5 за долар.

Напередодні в обмінниках курс завмер на позначці 6 гривень 84 копійки. Та це не реальний курс долара – фінустанови беруть комісійний збір від 6 до 9%. Банкіри від комісійних відмовляться за кілька днів, переконані в НБУ.

Віктор Лисицький, представник банку: "Банки повідміняють комісійні - це просто інерційність спрацювала. І я думаю, що понеділок-вівторок це стане на свої місця".

Достатня кількість валюти і конкуренція на ринку змусять банки знизити ціну на долари. Але за кілька місяців після Нового року. Поки ж експерти прогнозують здорожчання долара. А Нацбанк не виключає змови найбільших банків, тому готує якір – дії Антимонопольного комітету та власні засоби впливу.

Олександр Савченко, заступник глави Національного банку України: "Може Національний банк сам розподіляти валюту, під нашим контролем завозити готівкові долари. Це вже було під час Помаранчевої революції і спрацювало".

ICTV