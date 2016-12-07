Екс-голову сумського хімічного заводу оголосять в міжнародний розшук за розтрату 93 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, рішення прийнято з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Представнику Українського бюро Інтерполу надіслано на виконання постанову слідчого про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

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Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Згідно із повідомленням, найсуворіша санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Сумської області на підставі зібраних доказів 6 грудня колишньому голові правління, а на даний час керуючому санацією компанії «Сумихімпром» повідомлено про підозру в розтраті майна підприємства на загальну суму 93 млн грн.