Луценко: фінальний удар по радянській системі - це відокремлення прокурорів і слідчих

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «Цензор.Нет» заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Слідство має піти з Генеральної прокуратури в ДБР. Якщо ми створимо ДБР у січні, воно запрацює наступного листопада. Тоді ми зможемо до кінця року отримати дієздатну структуру, яка забере звідси слідство. І нарешті радянську модель, коли слідчий і прокурор змовляються в одному кабінеті, буде знищено», - підкреслив він.

Також Луценко наголосив, що реформування прокуратури триває, зокрема, відбуваються відкриті тести та конкурси на посади у місцеві прокуратури з залученням до комісій представників громадськості.

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«Кожен третій керівник місцевих прокуратур і ще 2,5 тисячі кандидатів на 600 вакансій проходять наразі через цей процес. Моя гордість у тому, що тоді з-поза системи було лише 12% кандидатів. Нині – 73%. Люди починають вірити у можливість змін. А згодом – трава проб’ється через асфальт. Ці люди через рік-два зможуть піднятися на обласний рівень. Де з квітня також запускається вже конкурсна система призначень. Наступного року запрацює і прокурорське самоуправління, і вже не я, а певний орган буде знімати і призначати на посади», - зазначив Генпрокурор.