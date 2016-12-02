Луценко: люстрація в прокуратурі проведена на 98 відсотків

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає ТСН.

"Прокуратура вдвічі скорочена, у прокуратурі на 98%... практично завершена люстрація. Прокуратура запрацювала, важко, тяжко, але я бачу рух цієї системи", - сказав він.

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За словами Луценка, зараз у прокуратурі працюють 15 тисяч працівників, які ведуть 1,7 млн кримінальних проваджень. За участю прокурорів цього року ухвалено 70 тисяч рішень у судах, змінено і скасовано ще шість тисяч. На користь держави і громад прокуратура відсудила 15 млрд грн., з яких 9 млрд вже повернуто.

Як повідомляв УНІАН раніше, за даними Мін'юсту в Україні люстровано станом на початок жовтня 938 осіб і серед них – 40 служителів Феміди.

Як зазначила директор департаменту з питань люстрації Мінюсту Тетяна Козаченко, люстрація по посадах спрацювала на 98%. Але є 2% ганебних випадків ігнорування закону деякими відомствами. Директор Департаменту з питань люстрації має на увазі Генпрокуратуру, ДФС та Адміністрацію президента.