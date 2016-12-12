Подарували послання від "героїв ХНР": підліткам з Харкова загрожує відрахування за зіпсоване бійцям свято

Про це повідомляє сайт 057.ua з посиланням на джерела.

15-річну дівчину та 16-річного хлопця, авторів анонімних листів військовослужбовцям, збираються відрахувати з Харківського вищого професійного училища будівництва.

У Харківській ОДА пообіцяли прокоментувати інцидент пізніше.

Нагадаємо, 7 грудня в Харківській військовий госпіталь приїхали учні з 25 профучилища. З собою вони привезли подарунки і листівки до дня ЗСУ. На одній з листівок було послання від "героїв ХНР".

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СБУ вже провела перевірку за фактом написання цих листів. Оперативники встановили двох виконавців. Ними виявилися хлопець і дівчина - 16 і 15-річного віку.

Силовики з'ясували, що мотивом хлопця для написання зазначеного листа стала особисте неприязне ставлення до одного з добровольчих батальйонів: в цьому році у нього виник конфлікт з представниками зазначеного добробата на ґрунті футболу. Мотиви дій дівчини досі невідомі.