Військова прокуратура розслідує факт розтрати держкоштів на ремонті військових кораблів
Військова прокуратура Миколаївської області розпочала розслідування за фактом розтрати державних коштів керівництвом державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 комунара", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", на суму 1,3 млн грн.
Згідно з повідомленням Генеральної прокуратури України, розслідування проходить за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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"Посадові особи, виконуючи договори з ремонту та технічного обслуговування суден і човнів Військово-морських Сил Збройних Сил України, зокрема фрегата "Гетьман Сагайдачний", ракетного катера "Прилуки", десантного катера "Сватове", використовували металопродукцію зі складу підприємства, але документально оформляли її як придбану у двох товариств з обмеженою відповідальністю в результаті тендерних торгів", - йдеться в повідомленні.
Інших подробиць розслідування в ГПУ не повідомили.
Як повідомляв УНІАН у жовтні цього року державний концерн "Укроборонпром" призначив в.о. гендиректора державного підприємства "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" Андрія Нестреляя замість Федора Петрова , який очолював підприємство з листопада 2015 року.
ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" - суднобудівне підприємство, розташоване в Миколаєві. Веде свою історію з 1787 року.
З 2011 року входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Підприємства спеціалізувалося на виробництві суден різного типу, а також військових кораблів. Зараз завод в основному виконує контракти з ремонту суден і десантних катерів для ВМФ України.