Військова прокуратура розслідує факт розтрати держкоштів на ремонті військових кораблів

Згідно з повідомленням Генеральної прокуратури України, розслідування проходить за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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"Посадові особи, виконуючи договори з ремонту та технічного обслуговування суден і човнів Військово-морських Сил Збройних Сил України, зокрема фрегата "Гетьман Сагайдачний", ракетного катера "Прилуки", десантного катера "Сватове", використовували металопродукцію зі складу підприємства, але документально оформляли її як придбану у двох товариств з обмеженою відповідальністю в результаті тендерних торгів", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць розслідування в ГПУ не повідомили.

Як повідомляв УНІАН у жовтні цього року державний концерн "Укроборонпром" призначив в.о. гендиректора державного підприємства "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" Андрія Нестреляя замість Федора Петрова , який очолював підприємство з листопада 2015 року.

ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара" - суднобудівне підприємство, розташоване в Миколаєві. Веде свою історію з 1787 року.

З 2011 року входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Підприємства спеціалізувалося на виробництві суден різного типу, а також військових кораблів. Зараз завод в основному виконує контракти з ремонту суден і десантних катерів для ВМФ України.