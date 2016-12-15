Під посольством РФ у Києві вимагають припинити бомбардування Алеппо (фото)

Про це повідомляє Громадське

Під будівлею на Повітрофлотському проспекті зібралось близько сотні учасників акції.

Зокрема, мітингувальники звертаються до російської влади із закликом припинити бомбардування в Алеппо.

У ході акції учасники заклеїли паркан посольства постерами та фотографіями сирійських дітей, поранених у ході бомбардування Алеппо.

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Також висунуто 6 вимог до міжнародних організацій та урядів держав. Основна їх суть в солідарності та підтримці сирійського народу, а також в засудженні політики сирійського президента Башара Асада і Російської Федерації, а також вимога введення додаткових санкцій проти РФ.

Як повідомляв УНІАН раніше, представник сирійських повстанців заявив в середу, 14 грудня, що опозиційні сили почали контрнаступ проти урядових сил у місті Алеппо в рамках бою, який спалахнув після того, як угода про перемир'я провалилася.

Пізніше стало відомо, що досягнута нова угода про евакуацію населення з тієї частини східного Алеппо, що знаходиться під контролем повстанців.