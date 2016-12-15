Сирійська помірна опозиція заявила про нову угоду щодо евакуації жителів Алеппо

Про це повідомили представники помірної сирійської опозиції, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За їх словами, угода повинна набути чинності рано вранці в четвер. У Москві поки не підтверджують цю інформацію.

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Тим часом неназваний представник бойовиків, які воюють на боці Башара Асада, підтвердив агентству Рейтер факт нової угоди. За його словами, покинути місто можуть повстанці, їх родини і всі, хто забажає це зробити.

Колишня угоду про евакуацію, гарантами якого напередодні виступили Росія та Туреччина, зірвалася практично відразу після вступу в силу. Евакуація мирних жителів повинна була початися в середу о 5 ранку за місцевим часом.

За оцінкою Арабської служби Бі-бі-сі, в східній частині міста зараз перебуває близько 50 тисяч мирних жителів і близько 400 повстанців.

Як повідомляв УНІАН раніше, представник сирійських повстанців заявив в середу, 14 грудня, що опозиційні сили почали контрнаступ проти урядових сил у місті Алеппо в рамках бою, який спалахнув після того, як угода про перемир'я провалилася.