В СБУ розповіли про складові російського плану "Шатун" в Україні

Про це розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає Еспресо.TV.

За його словами, за останній проміжок часу Служба безпеки ліквідувала понад 30 диверсійних груп і запобігла більше 300 терористичним актам.

"Починаючи від так званої Бессарабської республіки, закінчуючи "Харківською". Фейкові республіки теж намагалися створювати в рамках якраз цієї великої операції, до якої має відношення в тому числі план "Шатун", - повідомив Тандіт.

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Він відзначив, що на сайтах, які зареєстровані в Російській Федерації, в Москві, ведеться адміністрування сторінок цих фейкових республік, розміщується пряма реклама заходів, які будуть проходити в Києві і в інших містах із закликом виходити.

"Це для мене лише фактор того, що є війна. У рамках цієї війни є 4 складових - політична, економічна, військова та інформаційна", - зазначає Тандіт.

Він наголошує, що Росія використовує всі ці складові у боротьбі проти України.