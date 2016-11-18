Експертиза підтвердила автентичність документів російського плану "Шатун" - голова СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час спільного брифінгу з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

«З приводу плану «Шатун» – завершилася експертиза (ми її ще не оприлюднили, але я думаю, що ми це обов’язково зробимо), яка підтвердила автентичність того, що ці документи виготовлялися дійсно там, де й було оголошено. З приводу реалізації – ви самі можете накладати події, які відбуваються в Києві, на те, що написано в самому «Шатуні», – сказав Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, група українських хакерів «Кіберхунта» заявила, що зламала електронну пошту помічника президента РФ Суркова й оприлюднила копії документів, в яких викладаються заходи щодо дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого мають стати дострокові парламентські і президентські вибори.

У СБУ заявили, що у взаємодії зі Службою зовнішньої розвідки України (СЗРУ) було отримано оперативні дані, які «викривають плани Російської Федерації з масштабної дестабілізації в Україні, старт якої заплановано на 15 листопада поточного року».

«Ці розвідувальні дані в цілому збігаються зі змістом так званого плану першочергових заходів з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні під умовною назвою «Шатун», – сказав начальник департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик.

З 15 листопада в центрі Києва діють посилені заходи безпеки, які будуть застосовуватися до 22 листопада.