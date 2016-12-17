Правоохоронці завершили слідство проти одного з організаторів захоплення будівлі УСБУ в Донецькій області

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що у березні 2014 року зловмисник підбурював донеччан на стихійних мітингах до захоплення адміністративної будівлі УСБУ. Таким чином Доня намагався визволити самопроголошеного «народного губернатора Губарєва», затриманого раніше співробітниками СБУ.

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Також під час проведення стихійних мітингів у центрі Донецька Доня виступав перед російськими пропагандистськими телеканалами із закликами до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.

Проти Доні відкрито провадження щодо вчинення злочинів за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувачений переховується від органів правосуддя на тимчасово окупованих територіях.

Обвинувальний акт спрямовано у прокуратуру на затвердження процесуальному керівнику та передачі до суду.