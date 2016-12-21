У Києві вкладники банку "Михайлівський" перекрили Хрещатик

Як передає кореспондент УНІАН, люди не пропускають жоден автомобіль, і деякі водії розвертаються назад в напрямку Європейської площі.

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Люди тримають прапори "Банк "Михайлівський" повернення вкладів!". Також вони вимагають, щоб президент України виконав обіцянку щодо повернення вкладів цього банку. Деякі активісти тримають плакати , зокрема, на яких написано: "Виплати всім вкладникам банку".

За ситуацією спостерігають працівники Національної поліції. Обстановка спокійна.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 грудня відновив виплати вкладникам неплатоспроможного банку "Михайлівський".

Виплати здійснюються на основі загального реєстру вкладників, доповненого інформацією про клієнтів фінансових компаній, які прирівняні до вкладників банку.

Гарантована сума відшкодування коштів фондом додатково збільшилася на 400,95 млн грн, які будуть виплачені 5336 фізичним особам.

*** Верховна Рада в листопаді прийняла закон про захист вкладників, які постраждали в результаті афери в банку "Михайлівський", який дасть правові підстави для виплати відшкодування більшості "спірних" вкладників, які оформили вклади на пов'язані з банком фінансові компанії. За оцінками фонду, йдеться про 14 тис. осіб з депозитами на загальну суму 1,2 млрд грн.

Національний банк України визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня. Одразу після банкрутства банку його власник Віктор Поліщук, якому також належала мережа магазинів побутової техніки "Ельдорадо", заявив про недавній продаж фінустанови групі фізичних осіб. При цьому, за інформацією НБУ, регулятор не погоджував зміни власника банку, оскільки не отримував відповідного звернення.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозри і арешт екс-голова правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка, який підозрюється у розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

14 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Шевченківський райсуд Києва за поданням столичної прокуратури ухвалив рішення про накладення арешту на приналежний колишньому власнику банку майновий комплекс "Гуллівер".