Журналіст показав "житомирське Межигір'я" головного місцевого "атикорупціонера"

Про це Бігус написав на своїй сторінці у Facebook.

"7 гектарів огороджених, 3 озера, два будинки, сполучених скляним переходом. Ну басейн та стиль ажурне бикоко, звичайно", - йдеться в його повідомленні.

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Але найцікавіше - "житомирське Межигір'я" належить фірмі, власником якої є начальник управління Антикорупційного бюро України в Житомирській області Анатолій Акматов, розповів журналіст.

"Але не Національного бюро, а ГО - громадської організації. Мені про цю ГОшку в інших регіонах розповідали. У них, скажімо так, посвідчення і вираз обличчя - дуже на НАБУ схожі. А от діяльність - ні", - зазначив Бігус.

"І так, страшно уявити, що за хата у їхнього головного, якщо це лише представник в області", - підсумував журналіст.

Раніше журналісти показали розкішний "таємний" особняк та елітний автопарк судді з Харкова.