Журналісти показали розкішний "таємний" маєток та елітний автопарк судді з Харкова (фото, відео)

Цей будинок фігурує у декларації судді Попович за 2014 рік, йдеться у матеріалі проекту Prosud.

"Згідно з реєстром майнових прав, одноосібне право власності на цей будинок з 2010 року належить Поповичу Євгену Миколайовичу", - йдеться у повідомленні журналістів.

Крім ділянки, на якій розміщено будинок, в довгостроковій оренді (терміном на 50 років) у чоловіка судді Попович також перебувають і дві сусідні ділянки розмірами 1,8 та 0,55 га.

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"А отже, загалом у розпорядженні родини Попович прямо чи опосередковано знаходиться більше 3 га землі рекреаційного призначення. Загальна ціна оренди двох ділянок землі складає більше 185 тис. грн на рік, а це практично весь річний задекларований заробіток родини Поповичів", - наголошується у розслідуванні.

Знімаючи на відео будинок, де проживає суддя Попович, також зафіксували частину елітного автопарку, який належить її родині. Родина Ірини Попович володіє найдорожчим автопарком серед суддів господарського суду Харківської області. У власності родини Попович 5 елітних авто, орієнтовна загальна вартість яких складає щонайменше 164 тис. дол.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник голови апеляційного суду Полтавської області Гальонкін Сергій Анатолійович задекларував найбільший серед суддів Полтавщини будинок площею 661 м2.