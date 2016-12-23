Родина загиблого в Берліні українця отримає 10 тисяч євро компенсації від німецького уряду

Родина українця, який 19 грудня загинув під час нападу у центрі Берліна, зможе отримати компенсацію від Федерального уряду Німеччини. Про це на своїй сторінці у Twitter написав посол України у ФРН Андрій Мельник.

Він підкреслив, що сім’ї виплатять 10 тисяч євро. Про це вже повідомлять донці загиблого українця.

"Сім'я загиблого в теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляємо його доньку", - написав Мельник.

Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.

Нагадаємо, поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту у Берліні 19 грудня.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р.", - йдеться у його повідомленні.

Також посол висловив співчуття доньці українця, який став жертвою терористичної атаки.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

Пізніше стало відомо, що підозрюваний у здійсненні теракту у Берліні був застрелений в перестрілці в італійському місті Мілан.