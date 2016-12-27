Нацрада проведе позапланову перевірку телеканалу "Україна"

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Моніторингами Національної ради в ефірі телеканалу 21 – 23 грудня зафіксовано трансляцію телесеріалу «Старша сестра» режисера С. Васьковського. Водночас за інформацією, що була оприлюднена на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно 21.12.2016, державну реєстрацію цього телесеріалу було скасовано й анульовано прокатне посвідчення. Таким чином, демонстрування значеного фільму в ефірі телеканалу «Україна» має ознаки порушення компанією вимог пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також статті 1646 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – зазначається на сайті регуляторного органу.

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З метою перевірки дотримання ліцензіатом зазначених норм законодавства йому призначено позапланову перевірку.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження телеканалу "Україна" за підсумками позапланової перевірки, яка проводилася у зв'язку з трансляцією телеканалом серіалу "Не зарікайся", в 66-й серії якого було "позитивно зображено бойовиків Донбасу".