Передача бойовикам 15 осіб як жест доброї волі затримується: вони в супроводі СБУ все ще в дорозі - ЗМІ
16:09, 29 грудня 2016Суспільство
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Передача проросійським бойовикам 15 людей відбудеться сьогодні, однак пізніше запланованого часу.
Передача 15 людей бойовикам сьогодні відбудеться пізніше / Фотоиллюстраци / twitter.com/banderenko
Про це повідомляє "112 Україна".
"Зараз працівники СБУ супроводжують цих 15 осіб. Вони зараз в дорозі. Точний час повідомити не можемо, але це буде значно пізніше, ніж зазначалося раніше", - йдеться в повідомленні.
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Раніше бойовики заявили, що передача українською стороною 15 осіб зі списку на обмін як жест доброї волі відбудеться сьогодні, 29 грудня, в районі контрольно-пропускного пункту на околиці Горлівки.
Радник голови СБУ Юрій Тандіт анонсував, що передача 15 осіб зі списку на обмін як жест доброї волі відбудеться найближчим часом.
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