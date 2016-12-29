Передача бойовикам 15 осіб як жест доброї волі затримується: вони в супроводі СБУ все ще в дорозі - ЗМІ

Про це повідомляє "112 Україна".

"Зараз працівники СБУ супроводжують цих 15 осіб. Вони зараз в дорозі. Точний час повідомити не можемо, але це буде значно пізніше, ніж зазначалося раніше", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПорошенко - звільненому "кіборгу": "Ти показав, хто такий справжній український воїн" (фото)

Раніше бойовики заявили, що передача українською стороною 15 осіб зі списку на обмін як жест доброї волі відбудеться сьогодні, 29 грудня, в районі контрольно-пропускного пункту на околиці Горлівки.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт анонсував, що передача 15 осіб зі списку на обмін як жест доброї волі відбудеться найближчим часом.