ГПУ повідомила про підозру екс-заступнику командира взводу столичного "Беркута" у справі побиття студентів на Майдані

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ.

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Зазначається, що Департаментом спеціальних розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання проведенню зборів та мітингів у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві та перевищенні повноважень правоохоронцями, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України.

26 грудня 2016 року колишньому заступнику командира взводу однієї з оперативних рот ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України у Києві було повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувались насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування та в умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), зауважили у ГПУ.

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної на теперішній час посади командира взводу полку міліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції України в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Загалом, зазначили у ГПУ, за цим епізодом повідомлено про підозру 17 особам, стосовно 5-ти обвинувальні акти розглядаються в суді, 10 осіб перебувають в розшуку, стосовно ще одного підозрюваного слідство завершене – відбувається ознайомлення з матеріалами провадження.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців цих злочинів триває.