Справу щодо розстрілу поліцейських у Дніпрі передають до суду – поліція

Про це на брифінгу повідомив начальник Дніпропетровського обласного управління поліції Ігор Репешко, передає Радіо Свобода.

За його даними, проблем з доказовою базою в справі немає.

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«Проблем з доказовою базою там немає. Думаю, після новорічних свят усі матеріали розслідування будуть передані», – зазначив Ігор Репешко.

У листопаді суд у Дніпрі продовжив термін утримання під вартою Олександра Пугачова, якого підозрюють у розстрілі двох патрульних поліцейських у Дніпрі, на два місяці. Раніше рішенням Шевченківського районного суду Дніпра підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді арешту на термін у два місяці.

Як відомо, вранці 25 вересня у Дніпрі екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Як з'ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів. Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.