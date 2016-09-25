У МВС назвали ім'я підозрюваного у вбивстві патрульного в Дніпрі (фото)

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив ім'я підозрюваного у вбивстві дніпровського патрульного.

Як написав Геращенко в Facebook, ймовірний вбивця - Пугачов Олександр Андрійович, який перебуває у розшуку за інші тяжкі злочини.

Він зник з місця злочину на Citroen c-ELYSEE, номерний знак - AE7053AA, сірого кольору.

""Якщо вам що-небудь відомо про місце перебування вбивці, його зв'язки і контакти, прохання негайно повідомляти за телефоном 102.

Прохання до всіх новинних сайтів, телеканалів поширити у себе цю інформацію і фото підозрюваного у вбивстві Олександра Пугачова.

Також, якщо мене почує сам Пугачов, раджу йому негайно з'явитися в найближче відділення і здатися поліції. Якщо ти будеш ховатися і намагатися відстрілюватися, то згідно із Законом про Національну поліції, ти можеш бути сам застрелений на місці. А так ще маєш шанс отримати довічне", - написав Геращенко в Facebook.

У Департаменті комунікації Національної поліції України повідомили, що розшук цього злочинця триває вже більше року.

«Розшук цього злочинця триває вже більше року. З моменту початку АТО він переїхав з окупованих територій на мирні землі. Зараз для його пошуку ми задіяли управління поліції в п'яти областях », - повідомив перший заступник голови Нацполіціі - начальник кримінальної поліції Вадим Троян.

На даний відомо, що він народився 6 січня 1983 року в місті Мічурінськ Тамбовської області Російської Федерації. Проживав в місті Торез Донецької області.

З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом і створення злочинної організації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, у Дніпрі чоловік застрелив патрульного поліцейського і поранив його колегу. Пригода сталася сьогодні вранці біля автовокзалу.

За попередньою інформацією, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події.

Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення.