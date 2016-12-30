Прокуратура направила до суду обвинувачення у державній зраді стосовно 11 кримських екс-депутатів

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до суду обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарєва К.М., Гафарова Е.С., Заїченка А.А., Ільясова Р.І., Іоффе Г.А., Кличнікова В.М., Нахлупіна В.Г., Фікса Є.З., Шувайникова С.І., які обвунувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 ці депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму.

«Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим».Вказаним обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років», - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що ГПУ оголосила підозру в зраді ще 50 кримським суддям.