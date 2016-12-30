Нацгвардія влаштувала дніпрянам святковий концерт (відео)

П'ятнадцятеро професійних музикантів з оркестру Національної гвардії у військовій формі кілька годин виконували просто неба світові хіти.

Читайте такожВолонтери записали зворушливе привітання бійців АТО з Новим роком: "Все буде добре, дуже-дуже скоро" (відео)

Водночас бійці у повній амуніції біля сцени розповідали глядачам про свою службу та роздавали буклети з інформацією про Національну гвардію.