Нацгвардія влаштувала дніпрянам святковий концерт (відео)
19:32, 30 грудня 2016Суспільство
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Оркестр Нацгвардії зіграв у Дніпрі на подяку містянам за підтримку бійців на фронті.
Дніпрянам подякували за допомогу українським бійцям на сході / kremenchug.pl.ua
П'ятнадцятеро професійних музикантів з оркестру Національної гвардії у військовій формі кілька годин виконували просто неба світові хіти.
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Нацгвардія влаштувала святковий концерт дніпрянам за підтримку бійців на фронті
Водночас бійці у повній амуніції біля сцени розповідали глядачам про свою службу та роздавали буклети з інформацією про Національну гвардію.
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