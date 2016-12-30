В Одесі піймали чиновника Міноборони під час отримання хабара (фото)

В Одесі Нацполіція спільно із військовою прокуратурою затримали заступника начальника Південного територіального Квартирно-експлуатаційного управління МО України за отримання хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Тилові миші кололися, пищали але далі продовжували жерти кактус "хабарів", - написав Матіос.

Чиновник Міноборони вимагав хабар у розмірі 350 тисяч гривень.

«Нацполіція- військова прокуратура Південного регіону тільки що в Одесі затримали на "гарячому" заступника начальника Південного територіального Квартирно-експлуатаційного управління МО Украіни за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара ( 3% від кошторису ремонту військових казарм)», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники НАБУ та САП викрили на хабарництві заступника одного із відділів ГПУ.

Зазначається, що за хабар розміром у 5 тис. дол. посадовець ГПУ мав вплинути на результати позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ, ініційованої НАБУ.