Австрія надає додаткові 2 мільйони євро на гумдопомогу для жителів Донбасу

14:02, 04 січня 2017
Суспільство
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Діючий голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про виділення додаткових 2 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для жителів Донецької та Луганської областей.

Курц також відвідав станцію по фільтруванню води в Маріуполі / УНІАН

Про це Курц написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для гуманітарної допомоги населенню східної України", - зауважив міністр.

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Також у повідомленні він назвав організації, які, очевидно, отримають згадані кошти. Зокрема, Курц вказав на Міжнародний комітет Червоного Хреста та благодійний фонд «Карітас».

Раніше Італія вирішила виділити Україні 1 млн євро на гуманітарну допомогу.

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Теги: #допомога#Австрія