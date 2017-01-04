Австрія надає додаткові 2 мільйони євро на гумдопомогу для жителів Донбасу

Про це Курц написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC@CaritasAustria — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 4, 2017

"Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для гуманітарної допомоги населенню східної України", - зауважив міністр.

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Також у повідомленні він назвав організації, які, очевидно, отримають згадані кошти. Зокрема, Курц вказав на Міжнародний комітет Червоного Хреста та благодійний фонд «Карітас».

Раніше Італія вирішила виділити Україні 1 млн євро на гуманітарну допомогу.