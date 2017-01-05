Генштаб готує "мобілізацію" офіцерів запасу: призвати планують близько 4 тисяч осіб
13:59, 05 січня 2017Суспільство
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Офіцери запасу, ті, хто закінчив військові кафедри ВУЗів, будуть призвані до лав ЗСУ в цьому році.
Фотоілюстрація / REUTERS
Про це повідомив заступник начальника Головного управління персоналом Генерального штабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк, пише InfoResist.
«Плануємо в цьому році провести призов. В кількості близько чотирьох тисяч», — каже Андрусяк.
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Під призов підпадають ті, хто закінчив військові кафедри, але не служив у збройних силах.
«Згідно з керівним документам, під призов підпадають особи до 43 років, які не служили в збройних силах», — додав полковник Генштабу.
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