Суд, лікарі і СБУ не можуть з'ясувати, куди подівся Зварич

На сьогодні суддя Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ, звільнений з посади голови цього суду, перебуває на лікарняному.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівського апеляційного адмінсуду, обов‘язки голови суду виконує перший заступник голови Мар‘ян КУШНЕРИК.

Львівський апеляційний адміністративний суд працює у звичному режимі.

У прес-службі відмовилися коментувати інформацію про оголошення І.ЗВАРИЧА в розшук.

«Про те, що Ігор ЗВАРИЧ ніби-то зник і перебуває у розшуку, ми дізналися з повідомлень в Інтернеті», - сказали УНІАН у прес-службі суду.

У свою чергу, як повідомив УНІАН в.о. головного лікаря львівського медичного центру «Богдан» Юрій РЄЗЦОВ, пацієнт І.ЗВАРИЧ перебував на лікуванні у медичному центрі в період з 4 по 9 грудня і «після виписки медикам його місцезнаходження невідоме».

Посилаючись на лікарську етику, Ю.РЄЗЦОВ відмовився повідомити діагноз, із яким був госпіталізований голова Львівського апеляційного адмінсуду та у якому стані його було виписано.

Водночас у прес-службі Управління СБУ у Львівській області УНІАН підтвердили інформацію про те, що І.ЗВАРИЧ давав підписку про невиїзд зі Львова, проте у місті його немає, і тому він був оголошений в розшук.

«12 грудня Ігор ЗВАРИЧ залишив територію приватної клініки «Богдан» у смт.Бірки, що неподалік від Львова, його місцезнаходження нам невідомо, тому він оголошений у розшук», - заявив журналістам начальник УСБУ у Львівській області Анатолій МАТІОС.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шістьох суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

У той же час сам І.ЗВАРИЧ заявив, що «кримінальна справа проти нього сфабрикована».

12 грудня Рада суддів України звільнила І.ЗВАРИЧА з посади голови Львівського апеляційного адмінсуду.

Сьогодні, 15 грудня, ЗМІ повідомили, що Управління СБУ у Львівській області оголосило в розшук екс-голову Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА, який нібито зник із приватної клініки, де перебував на лікуванні.