Гройсман виступив за сприяння розвитку україномовного розділу "Вікіпедії"

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, серед запропонованих громадськістю заходів - внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії та літератури для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання україномовного розділу «Вікіпедії».

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Крім того, серед запропонованих заходів: можливість підготовки студентами матеріалів для «Вікіпедії»; сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки»; сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі «Вікіпедії».

Як повідомлялося, 15 січня 2001 року з’явився перший розділ (англомовний) відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія». Це найбільша в світі енциклопедія, яку може редагувати, читати, використовувати кожен. «Вікіпедія» має 292 мовні розділи та містить близько 41 млн статей. Україномовний розділ «Вікіпедії» налічує 650 тис. статей і посідає 16-те місце серед всіх розділів за кількістю статей.