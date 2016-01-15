Вікіпедія назвала найбільш редаговані статті в своїй історії

Результати були опубліковані в офіційному блозі адміністраторів сервісу, передає Lenta.ru. Зокрема, лідером за кількістю виправлень в англомовній Wikipedia стала стаття про Джорджа Буша-молодшого. Правки в неї вносилися близько 45,9 тис. разів. На другому місці опинилася стаття зі списком співробітників World Wrestling Entertainment (WWE) американської компанії, що займається проведенням заходів професійного рестлінга. На її рахунку - 42,8 тис. правок. У статті про США, яка посіла третє місце, - 35,7 тис. правок.

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Опис самої Вікіпедії - на четвертому місці, його правили 33,9 тис. разів.

У десятку найбільш редагованих нотаток також потрапили статті про Майкла Джексона (28,1 тис. правок), Ісуса (28 тис. правок), Барака Обаму (24,7 тис. правок) і Адольфа Гітлера (24,6 тис. правок).

Особливість Wikipedia - в тому, що будь-яка людина може створювати та редагувати статті у ній, прийнявши умови угоди Wikimedia Foundation. Додаючи інформацію з компетентних та надійних джерел, упорядник поступово формує свою репутацію. Модерацією правок займаються редактори-добровольці, які пройшли відбір. В даний час енциклопедія доступна на 276 мовами.