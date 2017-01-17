Україна заборонила фільми і серіали за участю російського актора, який відзначився роллю бойовика "ДНР" (список)
Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на фільми та телесеріали за участю російського актора Яна Цапника, внесеного до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства України з питань кіно.
Таким чином, заборонено показ 18 фільмів та телесеріалів:
1) х/ф Привіт, дурники! (Привет, дуралеи!), (реж. Рязанов Е.) 1996р.,
2) х/ф Тихі вири (Тихие омуты), (реж. Рязанов Е.) 2000р.,
3) х/ф Ні кроку назад (Ни шагу назад), (реж. Воробйов В., Звездаков Є.) 2007р.,
4) х/ф Сорокапятка (Сорокопятка), (реж. Афонін В.) 2008р.,
5) х/ф Роман вихідного дня (Роман выходного дня), (реж. Жилко В.) 2009р.,
6) х/ф Почуй моє серце (Услышь мое серце), (реж. Фархшатова Ф.) 2009р.,
7) х/ф Зимове танго (Зимнее танго), (реж. Янощук В.) 2011.,
8) х/ф Помилки кохання (Ошибки любви), (реж. Снєжная М.) 2012р.,
9) х/ф 30 побачень (30 свиданий), (реж. Капітан Т.) 2015р.,
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10) т/с Дві долі (Две судьбы), (реж. Краснопольський В., Усков В.) 2002р.,
11) т/с Під зливою куль (Под ливнем пуль), (реж. Воробйов В.) 2006р.,
12) т/с Формула стихії (Формула стихии), (реж. Кузьменко Ю.)2006р.,
13) т/с Зачароване кохання (Колдовская любовь» (1-62 сер.), (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008р.,
14) т/с Вагома причина для вбивства (Веское основание для убийства) (реж. Горобець М.) 2009р.,
15) т/с Ідеальний шлюб (Идеальный брак), (реж. Анашкін Е.) 2012р.,
16) т/с Братство десанту (Братство десанта), (реж. Назікан А., Татарський В.) 2012р.,
17) т/с Королева бандитів (Королева бандитов), (реж. Дев'ятилов В.) 2013р.,
18) т/с Вічна відпустка (Вечный отпуск), (реж. Власова В.) 2016р.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року СБУ заборонила в'їзд на територію України протягом 5 років російському актору Цапніку, який зіграв роль бойовика «ДНР» у фільмі «Військовий кореспондент».
Міністерство культури у свою чергу внесло Цапніка до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.