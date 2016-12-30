Російському актору, який зіграв роль бойовика "ДНР", заборонили в'їзд до України на 5 років (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, опублікувавши відповідь СБУ.

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"До мене в ФБ надходило чимало повідомлень щодо участі громадянина РФ Яна Цапника у новорічному "вогнику" на "Інтері". При чому, відзначали негативну діяльність Яна Цапника щодо нашої країни. Я звернувся до СБУ з проханням перевірити інформацію щодо загрози національній та інформаційній безпеці України", — повідомив Артеменко.

У відповіді СБУ йдеться, що Цапнику з 29 грудня 2016 року заборонили в'їзд на територію України протягом 5 років. Крім того, СБУ поінформувала Мінкульт про внесення російського актора до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Варто нагадати, що Цапник зіграв роль бойовика "ДНР" у фільмі "Військовий кореспондент", показаному в Росії.