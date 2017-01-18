Офіційна заява МФК Gulliver
15:25, 18 січня 2017Суспільство
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У зв'язку з поширенням у ЗМІ інформації про повторний арешт майна багатофункціонального комплексу «Гулівер» (керуюча компанія ТОВ «ТРИ О»), інформуємо наших партнерів, клієнтів і ЗМІ про те, що ТОВ «ТРИ О» буде оскаржувати в законодавчому порядку нову ухвалу Голосіївського районного суду, а сам комплекс «Гулівер» продовжує працювати в звичайному режимі.
Фото УНІАН
Ознайомившись з матеріалами справи, ми можемо стверджувати, що жодних належних доказів до Голосіївського суду надано не було, тому, як і раніше, жодних підстав для судового рішення про арешт майна немає. Ми не можемо виключити того, що метою цих дій є цілеспрямоване перешкоджання діяльності одного з найуспішніших девелоперських проектів в Україні. Нагадаємо, що 27 грудня 2016 року Апеляційний суд Києва визнав незаконним і скасував накладення арешту на «Гулівер» внаслідок його необґрунтованості.
Прес-служба МФК Gulliver.
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