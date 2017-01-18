Офіційна заява МФК Gulliver

Ознайомившись з матеріалами справи, ми можемо стверджувати, що жодних належних доказів до Голосіївського суду надано не було, тому, як і раніше, жодних підстав для судового рішення про арешт майна немає. Ми не можемо виключити того, що метою цих дій є цілеспрямоване перешкоджання діяльності одного з найуспішніших девелоперських проектів в Україні. Нагадаємо, що 27 грудня 2016 року Апеляційний суд Києва визнав незаконним і скасував накладення арешту на «Гулівер» внаслідок його необґрунтованості.

Прес-служба МФК Gulliver.