Протестувальники сьогодні не блокують в'їзди до Києва, мітинги з доріг перемістилися під Кабмін (фото)

Про це повідомляється на сайті Нацгвардії України.

"В урядовому кварталі було посилено охорону громадської безпеки. Близько 700 гвардійців столичних з'єднань Національної гвардії України було залучено для несення служби", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що учасники руху "Авто Євро Сила" зібрались під будівлею Верховної Ради з вимогою скасувати жорсткі умови щодо власників автомобілів із іноземними номерними знаками.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня на в’їздах до Києва близько 200 осіб брали участь в акції щодо врегулювання транзиту автомобілів з іноземною реєстрацією, рух транспорту було ускладнено.

За даними поліції, близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів перебували на в'їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.

Учасники акції вимагали ухвалити зміни до Митного кодексу про врегулювання транзиту, тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, якими передбачено пом'якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією.