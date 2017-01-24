Блокування в'їздів до Києва: рятувальники назвали перекриті протестувальниками траси

Ситуація наразі контрольована, повідомили у прес-службі ДСНС.

"Загалом від ГУ ДСНС України у Києві задіяно 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 25 чоловік особового складу підрозділів Київського гарнізону: по 1 одиниці на кожному пункті у Бориспільському, Броварському, Житомирському, Одеському та Ковельському (Гостомельському) напрямках", - йдеться у повідомленні.

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Так, за інформацією Укравтодору, наразі частково обмежений рух у напрямку доріг М 01 Київ-Чернігів, М 03 Київ-Харків, М 05 Київ-Одеса, М 06 Київ-Чоп, М 07 Київ – Ковель.

Як повідомляв УНІАН, активісти, що підтримують закон про зміни до Митного кодексу щодо авто на іноземній реєстрації, сьогодні, 24 січня, почали блокувати усі в'їзди до Києва.